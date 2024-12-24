Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Ираклий Кобахидзе пожелал главе азербайджанского государства успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией и впредь будут успешно развиваться в различных областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году.