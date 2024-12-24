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Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву

новость дополнена 20:30
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 24 декабря позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Ираклий Кобахидзе пожелал главе азербайджанского государства успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией и впредь будут успешно развиваться в различных областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году.

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