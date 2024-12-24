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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В захваченном Россией Бердянске взорвали автомобиль «мэра»

19:40 829

В захваченном Россией городе Бердянск Запорожской области Украины взорвали автомобиль назначенного Россией «главы городского совета» Василия Нечета, сообщает «Суспильне» со ссылкой на и. о. главы Бердянской городской военной администрации Николая Матвиенко.

По его данным, Нечет ранен и госпитализирован.

Автомобиль, в котором находился Нечет, взорвался во дворе жилого дома.

В прошлом Василий Нечет заведовал Домом культуры «Нефтехимик», а после оккупации города начал сотрудничать с российскими властями, вступил в «Единую Россию» и был назначен «председателем совета Бердянска». Украинские власти возбудили в отношении Нечета уголовное дело по статье о коллаборационной деятельности.

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