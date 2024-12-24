Производитель фирменных «звезд» для Mercedes объявил о банкротстве

Поставщик фирменных «звезд» Mercedes-Benz объявил о банкротстве. Немецкая фирма Gerhardi Kunststofftechnik GmbH не справилась с вызовами, с которыми столкнулся современный европейский автопром из-за падения спроса на электромобили. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания, основанная в 1796 году, пережила две мировые войны, но в 2024-м обанкротилась.