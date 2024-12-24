Курды не пришли к новому лидеру Сирии

Сирийские вооруженные формирования, участвовавшие в наступлении с целью свержения Башара Асада, согласились на самороспуск и вхождение в Министерство обороны Сирии. Соглашение достигнуто по итогам встречи лидера пришедшей к власти «Хайат Тахрир аш-Шам» Ахмедом аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) с командирами группировок.

AFP отмечает, что на опубликованной по итогам встречи фотографии Ахмед аш-Шараа стоит в окружении лидеров нескольких действующих в Сирии группировок, за исключением представителей курдских сил. При этом глава ХТШ говорил о планах не допустить, чтобы в стране «было неподконтрольное государству оружие», в том числе у курдских сил.

22 декабря Ахмед аш-Шараа заявил, что вооруженные формирования смогут существовать в Сирии только под контролем Минобороны. На это условие, по его словам, многие командиры согласились еще до начала наступления антиправительственных сил. Возглавит Министерство обороны в переходном правительстве Мурхаф Абу Касра — он был командующим военным крылом ХТШ.