Массовое отравление среди студентов в Товузе: есть госпитализированные

В Товузском государственном центре профессионального образования произошло массовое отравление. 8 студентов учебного заведения госпитализированы с диагнозом «отравление».

По предварительной информации, учащиеся отравились тортом.

Как сообщили в TƏBİB, 24 декабря около 15:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок о подозрении на отравление в Товузском районе. На место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи. 8 человек были госпитализированы в Товузскую районную центральную больницу. У них диагностировали расстройство желудочно-кишечного тракта.

Каждому из пострадавших оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.