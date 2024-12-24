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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Зеленский: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «не хватает движухи»

20:45 1752

Главное желание украинцев в Рождество - мирная жизнь на своей земле. Но президент РФ Владимир Путин хочет продолжать войну, говорится в поздравлении президента Украины Владимира Зеленского с Рождеством.

Глава государства напомнил, что это уже третье Рождество для Украины во времена полномасштабной войны с Россией. И украинцы не могут отпраздновать его в полной мере: «Не все из нас дома, к сожалению. Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако, несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное - наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас».

По словам Зеленского, украинцы сейчас хотят только мирной жизни на своей земле, а не «шахеды» и ракеты россиян.

«Но некоторым «скучно и не хватает движухи». Эти слова - доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проиграют. Мы это знаем. Мир это знает. И это знает Бог. А зло проигрывает. Украинцы верят в это и молятся об этом», - сказал президент Украины.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сделал несколько заявлений насчет войны против Украины. В частности, он отметил, что россиянам, когда все спокойно, стабильно и размеренно, «становится скучно и хочется движухи».

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