Такой вот шашлык, господин Миллер!

Как уже сообщалось, Украина отвергла все варианты продолжения транзита российского газа. В результате, если не произойдет нечто экстраординарное, в ночь с 31 декабря на 1 января транзит российского газа с территории Украины в Европу будет полностью остановлен. А это значит, что российский «Газпром» потеряет возможность ежегодно экспортировать 15-16 миллиардов кубометров газа и, соответственно, зарабатывать на этом миллиарды долларов. По расчетам Reuters, если брать в расчет цену 339 евро, в которую сегодня на европейском рынке обходится тысяча кубометров газа, то из-за приостановки транзита через Украину российский монополист будет терять ежегодно по 6,5 миллиарда евро. Это серьезная цифра, особенно если учесть финансовые потери, которые «Газпром» понес в последние годы из-за стремительного сокращения доли на европейском рынке. По данным того же Reuters, в настоящий момент компания находится под угрозой банкротства… Напомним, что, начиная с лета 2024 года, велись переговоры о замене в той или иной форме транзита российского газа через территорию Украины азербайджанским «голубым топливом». Причем в ходе этих переговоров предлагались различные варианты. По одному из них госкомпания SOCAR должна была закупать газ на украинско-российской границе и формально продавать его европейским потребителям, как азербайджанское топливо.

По другому варианту Россия продавала свой газ Азербайджану до того, как он пойдет через Украину, после чего выкупала его обратно уже на границе Украины и Словакии. Тем не менее, украинская сторона заявила, что не примет никаких соглашений, которые позволили бы России прямо или косвенно получать доход. Таким образом, для «Газпрома» потеря одного из наиболее эффективных экспортных маршрутов стала неизбежной. Чтобы найти выход из создавшейся ситуации, Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, которая является одним из основных покупателей российского газа, транспортируемого через территорию Украины, посетил 22 декабря Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Но, судя по всему, конкретных результатов эти переговоры не дали. Тем не менее, как заявил в интервью РИА «Новости» российский политолог Владимир Оленченко, Словакия и Венгрия полагают, что с Москвой можно заключить контракт таким образом, чтобы точкой отгрузки газа стала территория Российской Федерации. Как заметил Оленченко, если соответствующая инициатива будет реализована, то через украинскую территорию будет идти уже не российский газ, а топливо, юридически принадлежащее Братиславе и Будапешту.

Поскольку 90 процентов потребляемого газа Словакия получала из России, она больше других пострадает от прекращения транзита через Украину. По расчетам экономистов, ущерб, нанесённый Словакии, может составить ежегодно от 220 до 525 миллионов евро. Не говоря уже о том, что у этой страны нет выхода к морю, что затруднит возможности Братиславы закупать сжиженный газ. Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал визит Фицо в Москву, заявив, что у премьер-министра Словакии могут быть «тайные связи с Россией». Зеленский также сообщил, что предложил Роберту Фицо компенсацию в размере 500 миллионов евро за счёт доходов от замороженных российских резервов, однако словацкий премьер отверг это предложение. Помимо Словакии, от остановки транзита российского газа через Украину могут пострадать Австрия, Чехия, Италия и Молдова, которые будут вынуждены закупать более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) или увеличивать потребление угля. Частично прекращение поставок через Украину затронет и Венгрию, которая в последнее время закупает по этому маршруту часть газа для перепродажи австрийской компании OMV. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов. «В целом в 2024 году через украинский коридор будет прокачано примерно 15-16 миллиардов кубометров газа, - заявил заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов. - Из этого объема только треть теоретически можно перебросить на турецкий коридор. Основные получатели газа, идущего через Украину, — это Австрия, Словакия и Молдавия».

«Как и прежде, Словакия и Австрия сильно зависят от поставок газа из стран Евросоюза через территорию Украины, - констатирует директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский. - Чтобы обеспечить альтернативные маршруты для импорта газа из России, в том числе через газопровод «Турецкий поток», эти страны должны будут договориться о новых путях получения газа». «Помимо этого, - добавляет Алексей Белогорьев, директор по исследованиям в российском Институте энергетики и финансов, - Братиславе и Вене необходимо будет наладить реверсные поставки газа из Германии, в том числе, через территорию Чехии или из Италии. Причем в обоих случаях предполагается использовать регазифицированный СПГ, в том числе, возможно, и российский». Как отмечает российский аналитик Сергей Кауфман, государства Центральной Европы могут импортировать сжиженный природный газ через третьи страны, в первую очередь, через Германию. Но из-за сложностей в логистике это обойдется им дороже. «Для Чехии использование российского газа экономически целесообразно, но не обязательно, - утверждает Кауфман. - Италия же планирует увеличить закупки у Алжира, который станет её основным поставщиком». Как отмечается, после приостановки транзита по территории Украины для транспортировки российского газа в Европу будет работать только один газопровод – «Турецкий поток», состоящий из двух веток и способный прокачивать ежегодно в общей сложности 31,5 миллиарда кубометров газа. Одна из этих веток поставляет половину этого объема на турецкий рынок, другая же транспортирует вторую половину газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.