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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Курды устроили взрыв в Манбидже: убитые и раненые

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21:21 1841

Четыре человека погибли, еще семь получили ранения в результате подрыва курдскими формированиями заминированного автомобиля возле призывного пункта в Манбидже на севере Сирии. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Напомним, несколько дней назад под контроль Сирийской национальной армии перешли два крупных города в Сирии: Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке.

Также отметим, что сирийские вооруженные формирования согласились на самороспуск и вхождение в Министерство обороны Сирии. AFP отмечает, что на опубликованной по итогам встречи фотографии новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа стоит в окружении лидеров нескольких действующих в Сирии группировок, за исключением представителей курдских сил.

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