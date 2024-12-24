Курды устроили взрыв в Манбидже: убитые и раненые

Четыре человека погибли, еще семь получили ранения в результате подрыва курдскими формированиями заминированного автомобиля возле призывного пункта в Манбидже на севере Сирии. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Напомним, несколько дней назад под контроль Сирийской национальной армии перешли два крупных города в Сирии: Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке.

Также отметим, что сирийские вооруженные формирования согласились на самороспуск и вхождение в Министерство обороны Сирии. AFP отмечает, что на опубликованной по итогам встречи фотографии новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа стоит в окружении лидеров нескольких действующих в Сирии группировок, за исключением представителей курдских сил.