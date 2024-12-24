Украина получила первый «российский миллиард»

Украина получила $1 млрд из российских активов, которые были заморожены в США, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Украинская сторона планирует получить еще $19 млрд от США за счет использования активов России.

«Спасибо американским партнерам и Всемирному банку за этот важный шаг на пути к справедливости»,— написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Страны G7 в июне объявили о своем решении выделить Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ. В октябре главы минфинов США и Украины — Джанет Йеллен и Сергей Марченко — подписали соглашение о выделении кредита в размере $20 млрд. Предполагается, что еще $20 млрд выделит Евросоюз. Оставшиеся $10 млрд выделят Канада, Япония и Великобритания. После вторжения РФ в Украину Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. В США находится около $5–6 млрд, в Европе хранится около $210 млрд.