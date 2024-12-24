Трамп защитит американцев от «насильников, убийц и монстров»

Избранный президент Дональд Трамп заявил во вторник, что после прихода к власти 20 января поручит Министерству юстиции «энергично добиваться» применения смертной казни, чтобы защитить американцев от «жестоких насильников, убийц и извергов».

Заявление Трампа, опубликованное в его социальной сети Truth Social, стало ответом на сделанное в понедельник заявление президента Джо Байдена о том, что он смягчил приговоры 37 из 40 федеральных заключенных, приговоренных к смертной казни, заменив их на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

«Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка!», – заявил Трамп.

Трамп возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне во время своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год после почти 20-летнего перерыва.