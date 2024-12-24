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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Греция раздражена решением Турции

22:23 1320

«Переходная ситуация» в Сирии делает «нелегитимным» возможное соглашение между Сирией и Турцией о разграничении их исключительных экономических зон (ИЭЗ). Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news со ссылкой на источники в МИД Греции.

Согласно телеканалу, Афины дали ясный ответ на заявление министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадира Уралоглу относительно возможного соглашения о турецко-сирийской ИЭЗ. «Речь идет о переходной ситуации в Сирии, которая не делает легитимным любое подобное соглашение. Мы следим за этим. Мы находимся в постоянной связи с Кипром и соседними странами и Евросоюзом», - сказали греческие диписточники телеканалу.

Как ранее заявил Уралоглу, Турция планирует в будущем подписать с Сирией соглашение о демаркации морских границ для защиты интересов Анкары в Восточном Средиземноморье. Ранее источники в Министерстве национальной обороны Греции предупредили, что возможное соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между Турцией и Сирией будет «недружественным шагом» по отношению к Греции и Кипру. Афины и Никосия уже заявили Евросоюзу о существующих в Турции идеях создать исключительную экономическую зону с Сирией. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис греческим журналистам по итогам недавнего саммита ЕС в Брюсселе.

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