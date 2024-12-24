А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?

Если вдуматься, регион Южного Кавказа контрастен настолько, что, на первый взгляд, представить себе какое-либо единство или сочетание интересов порой просто невозможно. Хотя в религиозном плане Кавказ, как и Иерусалим, считают своим домом и мусульмане, и христиане, и иудеи, и зороастрийцы, и последователи других мировоззрений, в политическом аспекте – это зона субдукции трёх империй. Формирование в этом регионе национальных республик умножило темпы трансформации территорий бывших империй, попеременно вмещая события то в контекст неофеодализма, то возвращая их к последним актам накануне распада Советского Союза. Словом, взрывоопасная смесь в опасном районе.

Есть и исторические основания, оправдывающие идеи направления "суммы интересов". Яркая палитра этносов, исторических традиций и обычаев народов Кавказа является благодатной почвой для стыковки и создания общего поля. Важно также подчеркнуть, что на примере Кавказа мы видим, как впервые с 1918 года инициатива межгосударственного сближения рождается в недрах политического поля региона, а не навязывается миссионерским видением ситуации извне. Другими словами, формат «3+3» - это проект не советский, и не евроатлантический. Напомним, что впервые о новом формате региональной безопасности заявил 1 декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в послевоенной речи, произнесенной по итогам освобождения Лачинского района. Анализируя новые условия, возникшие для открытия стратегически важных транспортных коммуникаций, глава азербайджанского государства подчеркнул дословно следующее: "…в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества. Я уже довел эту мысль до президентов России и Турции. И Реджеп Тайип Эрдоган, и Владимир Путин положительно отнеслись к этому. Вот наше предложение... Надеюсь, что мы образовали в регионе новый формат безопасности и сотрудничества для настоящего и будущего. Жизнь покажет, в каких очертаниях будет создаваться данный формат".

А уже спустя всего десять дней президент Турции заявил, что для развития сотрудничества между государствами на Южном Кавказе можно создать "платформу шести". По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Что можно сказать о первых месяцах создания и самой идеи данной платформы? Президенты Турции и Азербайджана, которые свели ее к формуле "Сумма трёх: единство шести", вышли с предложением новой диалоговой площадки, которое вскоре было принято государствами Южного Кавказа и начало работать. С политической точки зрения это был большой шаг, в том числе, для усиления союзнической связки как в параметрах тюркской солидарности, так и в формате открытого клуба, охватывающего все свободное пространство и цивилизационные краски Южного и Северного Кавказа. На сегодняшний день платформа «3+3» - это, пожалуй, единственный вариант межгосударственного объединения, работающего на стыке геополитических плит Южного Кавказа.

Отсюда проистекает и вторая отличительная черта "3+3" - инициативы этой платформы будут направлены не на посредничество в конфликтах, а на их устранение, на создание возможностей действовать совместно, используя, прежде всего, в экономической интеграции, как испытанные на практике наработки, так и новые элементы и подходы. Новаторство "Суммы трёх" заключается в том, что элементы проекта будут собираться, исходя из внутренних интенций политической динамики Кавказа, без оглядки на то, как это будет воспринято с точки зрения региональных интересов стран Евроатлантики. Другими словами, акцент будет сделан на то, что сближает шесть стран Южного Кавказа - общая для всех земля и многовековое соседство. Понятно, что в ближнесрочной перспективе вряд ли удастся добиться разрешения существующих конфликтных узлов. Но, опять-таки, мы уже видим, как процесс сближения и поисков компромиссов и в российско-грузинских, и в азербайджано-армянских, и в армяно-турецких отношениях сдвинулся с мёртвой точки. Предполагается, что формат "Единства шести" должен стать ведущим институтом для подписания и реализации мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В рамках этой логики роль столицы подписания наилучшим образом выполнит Тбилиси, который и для Баку, и для Еревана в равной мере является "западными" воротами, а с точки зрения географии Южного Кавказа потенциально уравновешивает все политические линии. Учитывая же сохранившийся тренд постепенного сближения России и Грузии, Тбилиси со временем может занять важное место в ансамбле стабильности «3+3».