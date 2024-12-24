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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским

22:50 642

У переговоров Азербайджана и Армении мог быть лишь один результат — фактическое возвращение Карабаха в состав Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Начиная с 1994 года, то есть после начала прекращения огня, переговорный процесс велся вокруг возвращения Карабаха в состав Азербайджана. То есть переговоры могли иметь лишь один результат: фактическое возвращение НК в состав Азербайджана. Мы этого не делали, и международное сообщество, изначально предопределившее вышеизложенный круг переговорного процесса, даже всерьез не воспротивилось войне. Такова реальность, дорогой народ», - приводят армянские СМИ мысли премьера Армении.

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