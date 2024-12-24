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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В России предложили сажать за многоженство

Эхо фетвы
24 декабря 2024, 23:14 1164

Фетва (разъяснение) о многоженстве для мусульман ­— «очень опасная дорожка», противоречащая Конституции РФ и ведущая к экстремизму.

Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, призвав приравнять многоженство к уголовно наказуемым действиям.

Фадеев поддержал представление Генпрокуратуры РФ в отношении председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Равиля Гайнутдина из-за фетвы, которая допускает религиозное многоженство. «В советском Уголовном кодексе была статья о запрете многоженства. Я считаю, что нужно и сейчас в уголовном порядке запретить многоженство», — сказал Фадеев.

Статья 235 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала наказание в виде лишения свободы до одного года или исправительных работ за многоженство, напоминает РБК. В статье 14 Семейного кодекса РФ сказано, что нельзя оформлять брак между лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Нормы шариата несовместимы со светскими основами российского государства, подчеркнул Фадеев Он напомнил, что даже в Лиге арабских государств религиозное право действует лишь в нескольких странах.

Накануне в Совете улемов (ученых богословов) ДУМ заявили об отзыве фетвы «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ». Она разрешала российским мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков. Глава Совета Шамиль Аляутдинов разъяснил, что такое решение принято в связи с реакцией Генпрокуратуры и российской общественности.

23 декабря Генпрокуратура России направила представление Гайнутдину, потребовав устранить нарушение закона. В ведомстве отметили, что фетва «противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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