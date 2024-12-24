После слов Трампа в Дании зашевелились

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии. Это решение приняли через несколько часов после того, как Дональд Трамп выразил желание присоединить остров к США, сообщает ВВС.

По словам министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена, на защиту Гренландии планируют дополнительно потратить «двузначную сумму миллиардов» крон, то есть не менее 1,5 миллиарда долларов. Хотя министр не указал точную сумму расходов, некоторые датские СМИ пишут, что речь идет о 12-15 миллиардах крон. Дополнительные деньги потратят на приобретение двух новых патрульных кораблей, двух беспилотников большой дальности, а также на расширение штата Арктического командования в Гренландии и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов острова, чтобы он мог принимать новейшие истребители F-35.

Недавно Дональд Трамп заявил, что остров Гренландия, который на правах автономии входит в состав Дании, является «абсолютно необходимым» для США. Пять лет назад Трамп уже предлагал Копенгагену продать Гренландию Америке.

Во время Второй мировой войны США де-факто оккупировали Гренландию, чтобы она не досталась немцам. Остров стал важной промежуточной базой для американских операций в Европе. После окончания войны США вернули остров под контроль Дании, но предложили выкупить его. Предложение было отклонено. Тем не менее на острове до сих пор действует большая авиабаза, которую используют американцы в рамках партнерства стран НАТО.