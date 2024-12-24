Сирию обсудили министры обороны Турции и США
24 декабря 2024, 23:33 528
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, в ходе беседы министры обсудили двусторонние отношения и вопросы региональной обороны и безопасности, в частности ситуацию в Сирии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!