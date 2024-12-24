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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Сирию обсудили министры обороны Турции и США

24 декабря 2024, 23:33 528

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе беседы министры обсудили двусторонние отношения и вопросы региональной обороны и безопасности, в частности ситуацию в Сирии.

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