В Турции минимальную зарплату повысили почти на треть

Министерство труда и социальной безопасности и турецкие профсоюзы договорились о повышении с 2025 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 30%, до 22 104 лир ($628 по актуальному курсу).

Решение было принято в ходе четвертого заседания комиссии по определению МРОТ, начавшей обсуждать тему с начала декабря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в X подтвердил решение о повышении минимальной зарплаты. «В 2025 году минимальная заработная плата составит нетто 22 104 турецких лир, увеличившись на 30%. Пусть это послужит на пользу нашей стране и нации», - написал он.