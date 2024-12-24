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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В Турции минимальную зарплату повысили почти на треть

24 декабря 2024, 23:46 1114

Министерство труда и социальной безопасности и турецкие профсоюзы договорились о повышении с 2025 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 30%, до 22 104 лир ($628 по актуальному курсу).

Решение было принято в ходе четвертого заседания комиссии по определению МРОТ, начавшей обсуждать тему с начала декабря.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в X подтвердил решение о повышении минимальной зарплаты. «В 2025 году минимальная заработная плата составит нетто 22 104 турецких лир, увеличившись на 30%. Пусть это послужит на пользу нашей стране и нации», - написал он.

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