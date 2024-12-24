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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Очередное ЧП с российским сухогрузом

24 декабря 2024, 23:52 972

Российский сухогруз «Спарта», принадлежащий той же компании «Оборонлогистика», что и затонувший «Урса Майор», оказался в бедственном положении у берегов Бретани, на западе Франции. Об этом сообщает RFI.

По данным Navtex, судно сигнализировало о технических неполадках 17 декабря. «У нас проблемы. Сломаны двигатели, штурвал больше не реагирует, постараемся починить в ближайшие минуты», — сообщил командир судна французским диспетчерам. Издание отмечает, что в результате экипаж решил проблемы самостоятельно, отказавшись от помощи, и продолжил путь. Французские власти не комментировали этот инцидент.

Как пишет издание, как только 8 декабря пал режим Башара Асада, Россия эвакуировала свои военные корабли из порта Тартус, который является ее единственной военно-морской базой в Средиземноморье. Флотилия российских логистических кораблей Северного флота была отправлена в Средиземное море для эвакуации секретных материалов из Сирии и пополнения запасов военных кораблей.

Тем временем Министерство транспорта Испании, ссылаясь на данные системы Navtex, подтвердило, что «Урса Майор», другое судно той же компании, затонуло 23 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром. Судно направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток и перевозило портовые краны, а также, предположительно, люки для атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Согласно информации ItaMilRadar, катастрофа произошла из-за взрыва в машинном отделении. На борту находилось 16 членов экипажа: 14 из них удалось спасти, но двое пропали без вести.

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