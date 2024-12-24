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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Сын Трампа продолжает «дело отца»

00:16 763

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа опубликовал в сети мем о «покупке» Канады, Гренландии и Панамского канала.

40-летний Эрик Трамп разместил на своей странице в социальной сети X изображение, на котором американский лидер «покупает» на Amazon Канаду, Гренландию и Панамский канал. Картинку он подписал словами: «Мы вернулись!»

Ранее Трамп вызвал недовольство шутками о Канаде. Он назвал канадского премьера «губернатором Великого государства Канада», а также «предложил» сделать ее 51-м американским штатом. Позже Трамп заявил, что для Штатов является абсолютной необходимостью владение и контроль над Гренландией. Также избранный президент хотел бы присоединить к США Панамский канал.

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