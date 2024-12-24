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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Спецпредставитель Трампа обещает «справедливый» мир в Украине

00:37 615

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет добиваться справедливого и устойчивого мира в Украине.

Об этом в комментарии каналу Fox заявил генерал Кит Келлог, который должен занять в новой администрации должность спецпредставителя США по вопросам Украины.

«Президент очень, очень последователен в том, чего он хочет, а именно - прекратить убийства и принести мир региону. Это является главным приоритетом его международной политики. Но он хочет мира, который будет справедливым. Он будет устойчивым. Он будет безопасным», - заверил Келлог.

Он также отметил, что предыдущие попытки достичь устойчивого мира в Украине, известные как Минский процесс, «с треском провалились».

«Он (Трамп) понимает важность отношений, которые у него есть с союзниками, а также с Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести это до конца, и я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем», - уверяет Келлог.

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