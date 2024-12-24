В Сирии избавляются от имен клана Асада

Министерство здравоохранения Сирии, входящее в переходное правительство, приняло решение об изменении названий 15 больниц и госпиталей в разных регионах страны, названных ранее в честь тех или иных членов семьи свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает телеканал Syria.

Изменение названий касается больниц и госпиталей в крупнейших городах страны - Алеппо, Дамаске, Дейр-эз-Зоре, Латакии, Тартусе, Хаме, Хомсе и ряде других. Некоторые из них до сих пор носили имя родного брата Башара Асада Басиля, который погиб в автокатастрофе в январе 1994 года.

Отныне университетский госпиталь Асадов в Дамаске будет называться Национальный университетский госпиталь. Госпиталь сердечных заболеваний и хирургии имени Басиля Асада в Алеппо стал Алеппским госпиталем сердечных заболеваний и хирургии.