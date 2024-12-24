USD 1.7000
EUR 1.7676
RUB 1.6798
Подписаться на уведомления
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В Сирии избавляются от имен клана Асада

00:59 235

Министерство здравоохранения Сирии, входящее в переходное правительство, приняло решение об изменении названий 15 больниц и госпиталей в разных регионах страны, названных ранее в честь тех или иных членов семьи свергнутого президента Башара Асада. Об этом сообщает телеканал Syria.

Изменение названий касается больниц и госпиталей в крупнейших городах страны - Алеппо, Дамаске, Дейр-эз-Зоре, Латакии, Тартусе, Хаме, Хомсе и ряде других. Некоторые из них до сих пор носили имя родного брата Башара Асада Басиля, который погиб в автокатастрофе в январе 1994 года.

Отныне университетский госпиталь Асадов в Дамаске будет называться Национальный университетский госпиталь. Госпиталь сердечных заболеваний и хирургии имени Басиля Асада в Алеппо стал Алеппским госпиталем сердечных заболеваний и хирургии.

Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
01:12 191
Спецпредставитель Трампа обещает «справедливый» мир в Украине
Спецпредставитель Трампа обещает «справедливый» мир в Украине
00:37 616
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная
24 декабря 2024, 22:20 3207
Такой вот шашлык, господин Миллер!
Такой вот шашлык, господин Миллер! горячая тема
24 декабря 2024, 20:47 5724
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации все еще актуально
24 декабря 2024, 16:40 10858
Греция раздражена решением Турции
Греция раздражена решением Турции
24 декабря 2024, 22:23 3820
Ну хорошо, пусть попробует
Ну хорошо, пусть попробует продолжение главной темы; все еще актуально
24 декабря 2024, 18:18 5970
Турция ставит Сирию на ноги
Турция ставит Сирию на ноги горячая тема
24 декабря 2024, 14:32 5256
Зеленский: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «не хватает движухи»
Зеленский: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «не хватает движухи»
24 декабря 2024, 20:45 2532
Договоренность Алиева и Эрдогана по Сирии
Договоренность Алиева и Эрдогана по Сирии новость дополнена 20:16
24 декабря 2024, 20:16 5454
Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву
Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 20:30
24 декабря 2024, 20:30 2310

ЭТО ВАЖНО

Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
01:12 191
Спецпредставитель Трампа обещает «справедливый» мир в Украине
Спецпредставитель Трампа обещает «справедливый» мир в Украине
00:37 616
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная
24 декабря 2024, 22:20 3207
Такой вот шашлык, господин Миллер!
Такой вот шашлык, господин Миллер! горячая тема
24 декабря 2024, 20:47 5724
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации все еще актуально
24 декабря 2024, 16:40 10858
Греция раздражена решением Турции
Греция раздражена решением Турции
24 декабря 2024, 22:23 3820
Ну хорошо, пусть попробует
Ну хорошо, пусть попробует продолжение главной темы; все еще актуально
24 декабря 2024, 18:18 5970
Турция ставит Сирию на ноги
Турция ставит Сирию на ноги горячая тема
24 декабря 2024, 14:32 5256
Зеленский: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «не хватает движухи»
Зеленский: Украинцы хотят жить мирно, но кому-то «не хватает движухи»
24 декабря 2024, 20:45 2532
Договоренность Алиева и Эрдогана по Сирии
Договоренность Алиева и Эрдогана по Сирии новость дополнена 20:16
24 декабря 2024, 20:16 5454
Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву
Ираклий Кобахидзе позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена 20:30
24 декабря 2024, 20:30 2310
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться