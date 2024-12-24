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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела

01:12 191

Сирийские власти предостерегают Иран от распространения хаоса в Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел в сирийском правительстве переходного периода Асаад Хасан аш-Шибани.

«Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и целостность страны. Иран не должен вмешиваться в наши внутренние дела», - цитирует главу ведомства издание Al Watan.

«Мы предостерегаем их (иранцев) от распространения хаоса в Сирии», - отметил аш-Шибани.

Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
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