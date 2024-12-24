Локомотивы постсоветской интеграции

Российско-украинский конфликт и последовавшие за ним западные рестрикции стали причиной мощной волны релокантов из числа молодежи и представителей среднего бизнеса, рванувших, как лермонтовские «Тучи», «с милого севера в сторону южную». И если в первые постсоветские десятилетия эта волна шла преимущественно с юга на север бывшего СССР, то сейчас миграционные приливы наблюдаются по всему азимуту. Индустрия гостеприимства и связанные с ней отрасли, включая аграрную, востребованы волнами новой евразийской миграции в СНГ и постсоветских странах. В частности, второй локомотив постсоветской интеграции – это новые технологии, новшества в генерации электроэнергии, которые позволяют создавать новый рынок доступа к энергии и получать дополнительную свободу от использования углеводородов.

Во-вторых, новые технологии в цифровом пространстве позволили изменить структуру рынка труда, освободив множество рабочих мест от привязок к офисам и другим формам «привязанной» активности. Особенно это заметно в сфере услуг. Все это создает поле новой экономической жизни, а вместе с ним и реалии, пронизывающие системы снизу доверху. Третий локомотив - это новые материалы и способы товарного производства малых партий товаров. Наличие массы предприятий среднего масштаба позволяет отказаться от «индустриальных гигантов» и более равномерно распределить точки промышленной активности по регионам Кавказа. Сами промышленные парки, имеющие модульный характер, способны в зависимости от конъюнктуры менять число и профиль предприятий. В качестве примера можно привести промышленную 3D печать. Данные сферы необходимо развивать совместно. Успех их становления от точек локализации промпарков в сильные предприятия, которые в региональном масштабе влияют на свои отрасли, предполагает серьезные интеграционные и кооперационные связи. А сеть малых современных предприятий, в свою очередь, создаст новые экономические связи.