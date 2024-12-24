Локомотивы постсоветской интеграции
Российско-украинский конфликт и последовавшие за ним западные рестрикции стали причиной мощной волны релокантов из числа молодежи и представителей среднего бизнеса, рванувших, как лермонтовские «Тучи», «с милого севера в сторону южную».
И если в первые постсоветские десятилетия эта волна шла преимущественно с юга на север бывшего СССР, то сейчас миграционные приливы наблюдаются по всему азимуту.
Индустрия гостеприимства и связанные с ней отрасли, включая аграрную, востребованы волнами новой евразийской миграции в СНГ и постсоветских странах.
В частности, второй локомотив постсоветской интеграции – это новые технологии, новшества в генерации электроэнергии, которые позволяют создавать новый рынок доступа к энергии и получать дополнительную свободу от использования углеводородов.
Во-вторых, новые технологии в цифровом пространстве позволили изменить структуру рынка труда, освободив множество рабочих мест от привязок к офисам и другим формам «привязанной» активности. Особенно это заметно в сфере услуг. Все это создает поле новой экономической жизни, а вместе с ним и реалии, пронизывающие системы снизу доверху.
Третий локомотив - это новые материалы и способы товарного производства малых партий товаров. Наличие массы предприятий среднего масштаба позволяет отказаться от «индустриальных гигантов» и более равномерно распределить точки промышленной активности по регионам Кавказа. Сами промышленные парки, имеющие модульный характер, способны в зависимости от конъюнктуры менять число и профиль предприятий. В качестве примера можно привести промышленную 3D печать.
Данные сферы необходимо развивать совместно. Успех их становления от точек локализации промпарков в сильные предприятия, которые в региональном масштабе влияют на свои отрасли, предполагает серьезные интеграционные и кооперационные связи.
А сеть малых современных предприятий, в свою очередь, создаст новые экономические связи.
Люди – это новая нефть! Неплохое определение, хоть и оторванное от реалий. Просто в данном сравнении следует помнить, что нефть ценится очень дорого, поскольку в этой сфере крутятся огромные капиталы. Тем не менее, человеческие судьбы еще дороже, поскольку именно и только они решают, быть или не быть тому или иному экономическому сценарию в масштабах государства и региона.
Хочу уточнить специально для скептиков: далеко не все из предположений, связанных с путями развития платформы постсоветских стран, являются плодом фантазий автора данной публикации. Если мы ознакомимся с протоколами заседаний представителей МИД региона на уровне глав и заместителей внешнеполитических ведомств, многое из описанного выше, безусловно, получит развитие.
Не секрет, что каждое государство бывшего СССР прошло через трансформацию своей власти к новому пониманию единства региона. И на этом непростом пути страны зачастую отказывались от мифологии и иллюзий, которые ранее считали принципиальными.
Словом, постепенно, шаг за шагом, участники региональных политико-экономических платформ приходят к пониманию ценности взаимных усилий для создания своего общего дома.