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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Американцы едва не сбили два своих самолета

01:26 634

В воскресенье над Красным морем под дружественный огонь попали два самолета ВМС США, одному из них удалось ускользнуть от выпущенной по нему ракеты.

Центральное командование США объявило в воскресенье, что два пилота ВМС США благополучно катапультировались над Красным морем в результате «явного случая дружественного огня».

Командование признало, что под дружественный огонь (огонь по своим) попал истребитель F/A-18, взлетевший с палубы авианосца «Гарри Трумэн». Инцидент произошел над Красным морем во время атаки по объектам йеменских хуситов.

Теперь же выяснилось, что под удар попал еще один самолет. «Источник, осведомленный об инциденте, сообщил Fox News, что самолет F/A-18 Super Hornet, летевший в нескольких милях позади сбитого Hornet, был вынужден предпринять маневры уклонения после того, как с крейсера USS Gettysburg была выпущена вторая ракета класса «земля-воздух», которая была в 100 футах попадания во второй самолет, заходивший на посадку на борт авианосца Harry S. Truman», — сообщил телеканал Fox News.

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