Американцы едва не сбили два своих самолета

В воскресенье над Красным морем под дружественный огонь попали два самолета ВМС США, одному из них удалось ускользнуть от выпущенной по нему ракеты.

Центральное командование США объявило в воскресенье, что два пилота ВМС США благополучно катапультировались над Красным морем в результате «явного случая дружественного огня».