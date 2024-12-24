Волна поджогов в России

С 13 декабря россияне устроили не менее 50 поджогов банков, полицейских машин, почтовых отделений и других объектов под влиянием телефонных мошенников, передает «Медиазона».

Издание отмечает, что это новый рекорд.

Большая часть поджогов пришлась на 20 и 21 декабря. Несколько поджогов произошли в почтовых отделениях и в отделениях МФЦ, расположенных в торговых центрах – они были выбраны в качестве целей впервые. Как минимум шестерых задержанных за поджоги в этой волне обвинили в терроризме, 11 задержанным вменили статью об умышленном повреждении имущества.