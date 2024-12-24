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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В Британии отреагировали на планы Асмы Асад вернуться на родину

01:55 977

В британском правительстве прокомментировали слухи о возможном возвращении Асмы Асад, супруги Башара Асада, в Великобританию.

Британские чиновники заявляют, что Асма Асад является нежелательной фигурой в Соединенном Королевстве.

В 2012 году Великобритания ввела против Асмы санкции, заморозив ее активы и запретив въезд в страну. В 2020 году США последовали этому примеру, обвинив Асму и ее семью в спекуляциях на фоне войны.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Асма, находящаяся в Москве вместе с мужем и детьми, планирует развестись с Башаром Асадом и вернуться в Великобританию.

Асма Асад, британо-сирийская подданная, родилась и выросла в Лондоне в сирийской семье. Переехала в Сирию в 2000 году и в том же году вышла замуж за Башара Асада.

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