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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Кулеба не исключает нападение Украины на Россию

02:14 701

В случае, если Украина не станет членом НАТО, спустя какое-то время она может напасть на Россию, руководствуясь «реваншистскими настроениями».

Такое предположение в интервью изданию Kyiv Independent сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам экс-министра, если как Россия, так и Украина останутся недовольны результатами переговоров, это может привести к росту реваншистских настроений в обеих странах. «Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», — заявил бывший глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что в течение 10 лет в Украине могут появиться «мотивированные реваншем политики и политические силы». Бывший министр отметил, что будущее поколение украинских политиков сосредоточится на восстановлении страны после войны. «Отвоевать территории, заставить Россию наконец заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — считает Кулеба.

Он также заявил, что избежать будущей войны между Украиной и Россией возможно только, если Украина возьмет на себя обязательства не ставить союзников под риск конфликта с РФ.

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