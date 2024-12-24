Кулеба не исключает нападение Украины на Россию

В случае, если Украина не станет членом НАТО, спустя какое-то время она может напасть на Россию, руководствуясь «реваншистскими настроениями».

По словам экс-министра, если как Россия, так и Украина останутся недовольны результатами переговоров, это может привести к росту реваншистских настроений в обеих странах. «Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», — заявил бывший глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что в течение 10 лет в Украине могут появиться «мотивированные реваншем политики и политические силы». Бывший министр отметил, что будущее поколение украинских политиков сосредоточится на восстановлении страны после войны. «Отвоевать территории, заставить Россию наконец заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — считает Кулеба.

Он также заявил, что избежать будущей войны между Украиной и Россией возможно только, если Украина возьмет на себя обязательства не ставить союзников под риск конфликта с РФ.