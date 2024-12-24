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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Пашинян заболел и не поедет в Петербург

10:15 2021

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустит неформальный саммит СНГ из-за обнаруженного у него коронавируса. Он сдал положительный результат ПЦР-теста два дня назад, но состояние здоровья позволило ему работать в изоляции.

Повторный тест премьер сдал сегодня, он дал уже отрицательный результат. Пашинян посоветовался с несколькими лидерами стран СНГ, после чего решил отменить поездку, а вот решения об участии в саммите ЕАЭС пока нет.

«До конца дня приму решение о том, участвовать или не участвовать в завтрашнем заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», — написал армянский премьер в своих социальных сетях.

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