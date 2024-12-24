Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами
В Украине из-за массированного ракетного удара российской армии по территории страны начались превентивные отключения света.
Рекордные 16 прилетов баллистических и крылатых ракет зафиксированы в Днепропетровске.
Цели - объекты энергетической инфраструктуры, промышленности, хранения вооружений.
Крылатые ракеты Х-101 атаковали Киев и западные регионы Украины.
Из-за массированного ракетного удара в Украине начались превентивные отключения света. Воздушную тревогу утром 25 декабря объявили по всей стране.
СМИ пишут, что в некоторых районах Киева исчез свет.
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетику.
Взрывы в рождественскую ночь прогремели в Харькове и Днепре. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о баллистической опасности и сообщил, что город находится под массированным обстрелом.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли по Харькову по меньшей мере семь ударов, пожары возникли в нескольких районах города.
Терехов заявил, что в Салтовском районе на востоке Харькова есть трое пострадавших, двое находятся в тяжелом состоянии.
December 25, 2024