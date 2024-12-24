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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами

видео
10:16 4429

В Украине из-за массированного ракетного удара российской армии по территории страны начались превентивные отключения света.

Рекордные 16 прилетов баллистических и крылатых ракет зафиксированы в Днепропетровске.

Цели - объекты энергетической инфраструктуры, промышленности, хранения вооружений.

Крылатые ракеты Х-101 атаковали Киев и западные регионы Украины.

Из-за массированного ракетного удара в Украине начались превентивные отключения света. Воздушную тревогу утром 25 декабря объявили по всей стране.

СМИ пишут, что в некоторых районах Киева исчез свет.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетику.

Взрывы в рождественскую ночь прогремели в Харькове и Днепре. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о баллистической опасности и сообщил, что город находится под массированным обстрелом.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли по Харькову по меньшей мере семь ударов, пожары возникли в нескольких районах города.

Терехов заявил, что в Салтовском районе на востоке Харькова есть трое пострадавших, двое находятся в тяжелом состоянии.

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