Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению

В 2012 году, когда в Сирии началось восстание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в одном из выступлений, что «диктатура Асада будет свергнута» и что когда это случится, он приедет в Дамаск и помолится в одном из старейших в мире храмов - в исторической мечети Омейядов. Прошло двенадцать лет, предсказание Эрдогана сбылось, режим династии Асадов, просуществовавший 61 год, рухнул, что называется, в одночасье, и теперь уже вся Турция, а с ней и мировая пресса ждут, что 27 декабря, в последнюю пятницу 2024 года, Эрдоган прибудет в сирийскую столицу и вслед за главой внешней разведки Турции Ибрагимом Калыном и главой МИД Хаканом Фиданом совершит молитву в мечети Омейядов. Принимая во внимание политический стиль турецкого лидера и его склонность к спонтанным действиям, не раз приносившим ему успех, нельзя исключить, что до конца года Эрдоган действительно может прилететь в Дамаск.

Однако по информации, полученной редакцией haqqin.az от правительственных источников в Анкаре, 27 декабря президент Турции будет находиться в городе Балыкесире, где, согласно заранее утвержденной программе, примет участие в съезде местного отделения Партии справедливости и развития (ПСР). После Балыкесира президент будет участвовать в съездах партии в Бурсе 28 декабря, в Анкаре 7 февраля и в Стамбуле 8 февраля. Как еще в октябре писал haqqin.az, в рамках партийных реформ ожидается, что новым председателем Стамбульского провинциального отделения ПСР будет избран Осман Нури Кабактепен, известный своей консервативной позицией. Назначение Кабактепена поддерживает 41-летний Абдулла Оздемир, пользующийся популярностью среди членов ПСР и личной симпатией президента Турции. В целом становится очевидно, что внимание Эрдогана все больше сосредотачивается на внутренней политике. После первого в истории поражения ПСР на муниципальных выборах весной 2024 года правящая партия начала постепенно приходить в себя. После того как оппозиционные силы в Сирии, поддерживаемые правительством Эрдогана, свергли режим диктатора Башара Асада, Партия справедливости и развития смогла обогнать в рейтинге популярности Народно-республиканскую партию (НРП), оторвавшись от нее, по данным ведущих исследовательских компаний, на четыре процента.

Следует понимать, что турецкое общество восприняло свержение режима Асада как безусловную личную победу Реджепа Тайипа Эрдогана. По результатам последних опросов, президент Турции довел свой личный рейтинг популярности до 51 процента. Скорее всего, Эрдоган хочет стабилизировать этот результат, а потому намерен держать руку на пульсе народного мнения. Ускорение внутрипартийных процессов, выражающееся в подготовке к съезду ПСР, демонстрирует стремление Эрдогана активно работать с избирателями, воспринявшими кардинальное изменение ситуации в Сирии как важное для интересов Турции событие. Основным вопросом внешней политики Турции в Сирии остается проблема террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Отрядов народной самообороны» (YPG). На данный момент внешнеполитическим приоритетом Турции является ликвидация террористической организации РПК/YPG на северо-востоке Сирии, о чем турецкие официальные лица заявляют регулярно.

«Для РПК и ее филиалов круг сужается», - констатировал на этой неделе Эрдоган после заседания Кабинета министров Турции. Слова президента о полной ликвидации РПК/YPG на сирийской территории, а также приведенная им цитата из стихотворения поэта Мехмета Акифа Эрсоя «может быть, завтра, может быть, даже ближе, чем завтра», вызвали широкий общественный резонанс. По мнению некоторых комментаторов, это вполне мог быть завуалированный сигнал Эрдогана о начале на севере Сирии новой контртеррористической операции вооруженных сил Турции. Об этом же свидетельствует совещание командиров армейских частей в Килисе на сирийской границе, которое провел на прошлой неделе министр обороны Турции Яшар Гюлер. Несмотря на то что Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, призвал «поддержать курдов», западные эксперты считают, что присутствие в Сирии вооруженных подразделений РПК и связанных с ней группировок становится серьезной проблемой. Особенно после того, как провалились попытки США и Франции примирить SDG с ENKS (платформа сирийских курдов, не находящаяся под контролем РПК – ред.). Большинство аналитиков признает, что существование террористической организации РПК/YPG нарушает территориальную целостность Сирии. Не говоря уже о том, что для восстановления экономики новая администрация в Дамаске остро нуждается в нефтяных месторождениях, которые на данный момент находятся под контролем РПК и «Отрядов народной самообороны».