Между Баку и Ереваном выполнено 66 рейсов

За последние пять лет из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов, сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

Так, 11 декабря 2024 года стало известно, что из Еревана в Баку был осуществлен чартерный рейс, заказанный международной компанией. В ведомстве в ответ на письменный запрос пояснили, что этот рейс был не первым.

«За последние пять лет, начиная с 2020 года, из Еревана в Баку и в обратном направлении были выполнены 66 государственных рейсов для перевозки международных делегаций», - пояснили в министерстве.

При этом лайнеры по маршруту Ереван-Баку-Ереван осуществляют полеты по двум траекториям.