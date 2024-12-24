USD 1.7000
EUR 1.7692
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Под Москвой хотели взорвать директора конструкторского бюро

видео
10:56 2013

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в отношении директора одного из ведущих военных конструкторских бюро в Подмосковье, задержаны 7 человек.

По версии следствия, они планировали заложить взрывное устройство под автомобиль руководителя бюро. Подготовку теракта якобы координировали сотрудники спецслужб Украины, заявили в пресс-службе ведомства.

Разбился самолет AZAL
Разбился самолет AZAL видео; возбуждено уголовное дело; обновлено 12:46
12:46 7250
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами видео
10:16 4437
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение обновлено 12:35
12:35 2593
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
12:24 990
Мехрибан Алиева соболезнует...
Мехрибан Алиева соболезнует...
12:15 1233
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
10:34 3842
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
24 декабря 2024, 22:50 10106
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная; все еще актуально
24 декабря 2024, 22:20 8005
Такой вот шашлык, господин Миллер!
Такой вот шашлык, господин Миллер! горячая тема; все еще актуально
24 декабря 2024, 20:47 10475
Локомотивы постсоветской интеграции
Локомотивы постсоветской интеграции наши заметки
01:23 4457
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
01:12 5790

ЭТО ВАЖНО

Разбился самолет AZAL
Разбился самолет AZAL видео; возбуждено уголовное дело; обновлено 12:46
12:46 7250
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами видео
10:16 4437
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение обновлено 12:35
12:35 2593
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
12:24 990
Мехрибан Алиева соболезнует...
Мехрибан Алиева соболезнует...
12:15 1233
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
10:34 3842
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
24 декабря 2024, 22:50 10106
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная; все еще актуально
24 декабря 2024, 22:20 8005
Такой вот шашлык, господин Миллер!
Такой вот шашлык, господин Миллер! горячая тема; все еще актуально
24 декабря 2024, 20:47 10475
Локомотивы постсоветской интеграции
Локомотивы постсоветской интеграции наши заметки
01:23 4457
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
01:12 5790
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться