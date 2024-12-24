Под Москвой хотели взорвать директора конструкторского бюро
10:56 2013
ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в отношении директора одного из ведущих военных конструкторских бюро в Подмосковье, задержаны 7 человек.
По версии следствия, они планировали заложить взрывное устройство под автомобиль руководителя бюро. Подготовку теракта якобы координировали сотрудники спецслужб Украины, заявили в пресс-службе ведомства.
December 25, 2024
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