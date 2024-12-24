Разбился самолет AZAL

На борту летевшего из Баку лайнера Embraer 190, разбившегося вблизи казахстанского Актау, взорвался кислородный баллон, сообщило управление здравоохранения Мангистауской области Казахстана. По данным управления, в результате взрыва пострадали 14 человек. После крушения выжили как минимум 28 человек.

«25 декабря 2024 года около 10:58 произошла авиакатастрофа на маршруте Баку — Грозный. На борту самолета взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении управления. Очевидцы рассказали изданию, что кислородный баллон взорвался после того, как в двигатель воздушного судна попала птица. Затем люди начали терять сознание. Росавиция сообщила, что предварительно после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна командир принял решение приземлиться на запасном аэродроме — в Актау. Рассматривается версия о технической неисправности воздушного судна. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета, сообщили в департаменте полиции на транспорте Казахстана. Досудебное расследование ведут по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

*** 12:30 В связи с крушением вблизи Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" AZAL по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. Токаев распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой. Число выживших при крушении самолета в Казахстане выросло до 28, сообщили РБК в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области. Предварительно самолет разбился после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау.

*** 12:23 Двадцать семь выживших доставлены в больницу после крушения самолета в Актау, из них трое детей, сообщили в МЧС Казахстана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отправить в Актау медиков из Астаны. Президент Казахстана также поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета, ее возглавит вице-премьер Бозумбаев, сообщает агентство Казинформ.

* * * 11:55 Двадцать пять человек доставлены в больницы после крушения самолета в Актау, сообщает МЧС Казахстана. Минздрав Казахстана же заявляет, что число пострадавших в авиакатастрофе под Актау выросло до 14 человек. "25.12.2024 г. в 10:58 поступил вызов 1 категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф). Областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек", - сообщили в Минздраве. В областную больницу доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных 5 в реанимации. В ОДБ поступил ребенок 11 лет, проводится обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще одного человека 16 лет. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера.



"Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - написал Кадыров в своем телеграме. В сети публикуют список пассажиров, находившихся на борту потерпевшего крушение лайнера.

pic.twitter.com/9sdqyASZhz — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 25, 2024 Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры. Лайнер после падения развалился на части, хвостовая часть самолета, как видно на видео с места, оказалась относительно цела. На борту упавшего в Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" AZAL находилось 37 граждан Азербайджана, cообщает Минтранс Казахстана. "По предварительным данным, на борту находилось 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России", - говорится в сообщении ведомства.

*** 11:42 Телеграм-каналы публикуют последние минуты полета Embraer 190 в Актау. Борт до последнего пытался набрать высоту, но упал из-за отказа систем управления. pic.twitter.com/R2iD0D47xG — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 25, 2024 "На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени. По предварительной информации, есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь. На месте происшествия налаживаются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана", - говорится в заявлении пресс-службы AZAL.

*** 11:32 С места крушения азербайджанского самолета в Актау 12 человек (один из них ребенок) с различными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу, сообщает управление здравоохранения региона. На борту находились 67 человек, включая членов экипажа. pic.twitter.com/neuGnWHsNG — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 25, 2024

*** 11:22 По данным Telegram-канала Baza, более 60 россиян находилось на борту потерпевшего крушение самолета. Шесть человек выжили в результате крушения самолета в Актау, сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова. ️Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Чечни.

*** 11:11 Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку – Грозный, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, сообщили в компании. На борту разбившегося самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа. На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. pic.twitter.com/m0CuUkeX46 — Newsfeed (@Newsfeed883920) December 25, 2024