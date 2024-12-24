Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение
По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов отправились в город Актау для расследования крушения самолета AZAL на месте.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с саммита СНГ в связи с крушением самолета AZAL, сообщил РИА Новости источник.