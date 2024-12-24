Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов отправились в город Актау для расследования крушения самолета AZAL на месте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.