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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Мехрибан Алиева соболезнует...

12:15 1240

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета AZAL вблизи Актау.

В публикации, размещенной на официальной странице первого вице-президента в Instagram, говорится: «Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!»

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

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