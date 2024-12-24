Мехрибан Алиева соболезнует...

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета AZAL вблизи Актау.



В публикации, размещенной на официальной странице первого вице-президента в Instagram, говорится: «Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!»