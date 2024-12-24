USD 1.7000
EUR 1.7692
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола

Эльмир Алиев, отдел спорта
12:24 1002

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на ежегодной неофициальной встрече с журналистами высказался в том числе и о состоянии азербайджанского футбола. Напомним, сборная Азербайджана провально выступила в Лиге наций, опустившись в лигу «D». Фиаско терпят также молодежные и юношеские сборные. А «Карабах» крайне неудачно выступает в Лиге Европы.

«Что уж говорить, наш футбол сегодня переживает плохие времена, - говорит министр. - Но мы не можем все сваливать на АФФА. Могу рассказать о том, что сегодня Минспорта делает для развития футбола. В прошлом году мы открыли футбольную академию «Улдуз». Собрали перспективных детей. Они тренируются и живут в академии, учатся в одной из близлежащих школ.

Команды «Улдуз» неплохо выступают в лигах. Но на международных соревнованиях пока проигрывают. На турнире в Губе среди 15-летних футболистов команда из Кыргызстана оказалась сильнее всех азербайджанских команд. Это говорит о том, что в этом вопросе мы киргизам уступаем. Потом было поражение от белорусов. Для прогресса надо постоянно участвовать в турнирах. Нужна игровая практика.

Что касается Премьер-лиги, то хотелось бы, чтобы в чемпионате было не 10 команд, а больше. Желательно, чтобы и конкуренция была более острая. Высокий уровень соперничества пойдет на пользу «Карабаху» и другим нашим представителям в еврокубках. Тогда им легче будет играть на европейской арене. Сейчас же мы видим, что агдамская команда значительно оторвалась от второго места. Это беспокоит.

Тем не менее в том же «Карабахе», считаю, выросло несколько азербайджанских футболистов, способных успешно играть в Европе. К примеру, Эльвин Джафаргулиев.

Знаете, о футболе можно много говорить. Надо больше вкладывать в детский футбол. Раз у нас в сборных различных возрастов до недавнего времени было много легионеров, значит, мы не воспитывали своих футболистов.

Сейчас процесс натурализации иностранных спортсменов усложнен. Приглашать легионеров можно, но в какой-то момент в азербайджанском спорте наблюдалось засилие иностранцев. Мы хотим уменьшить их количество, и уже есть серьезное сокращение. К примеру, в федерациях по единоборствам говорят, что у нас дефицит в тяжелых весах. А я думаю, что надо больше работать в этом направлении. 

У нас проблема и со специалистами. Для воспитания одного тренера нужны годы. Поэтому приглашаем иногда людей из зарубежа».

Разбился самолет AZAL
Разбился самолет AZAL видео; возбуждено уголовное дело; обновлено 12:46
12:46 7273
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами видео
10:16 4445
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение обновлено 12:35
12:35 2614
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
12:24 1003
Мехрибан Алиева соболезнует...
Мехрибан Алиева соболезнует...
12:15 1244
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
10:34 3850
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
24 декабря 2024, 22:50 10106
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная; все еще актуально
24 декабря 2024, 22:20 8009
Такой вот шашлык, господин Миллер!
Такой вот шашлык, господин Миллер! горячая тема; все еще актуально
24 декабря 2024, 20:47 10476
Локомотивы постсоветской интеграции
Локомотивы постсоветской интеграции наши заметки
01:23 4458
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
01:12 5795

ЭТО ВАЖНО

Разбился самолет AZAL
Разбился самолет AZAL видео; возбуждено уголовное дело; обновлено 12:46
12:46 7273
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами
Страшный обстрел Украины крылатыми ракетами видео
10:16 4445
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение
Ильхам Алиев срочно возвращается из России и дает важное поручение обновлено 12:35
12:35 2614
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
12:24 1003
Мехрибан Алиева соболезнует...
Мехрибан Алиева соболезнует...
12:15 1244
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
10:34 3850
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
24 декабря 2024, 22:50 10106
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная; все еще актуально
24 декабря 2024, 22:20 8009
Такой вот шашлык, господин Миллер!
Такой вот шашлык, господин Миллер! горячая тема; все еще актуально
24 декабря 2024, 20:47 10476
Локомотивы постсоветской интеграции
Локомотивы постсоветской интеграции наши заметки
01:23 4458
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
Сирия предупреждает Иран: не вмешивайтесь в наши дела
01:12 5795
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться