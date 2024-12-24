Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на ежегодной неофициальной встрече с журналистами высказался в том числе и о состоянии азербайджанского футбола. Напомним, сборная Азербайджана провально выступила в Лиге наций, опустившись в лигу «D». Фиаско терпят также молодежные и юношеские сборные. А « Карабах » крайне неудачно выступает в Лиге Европы.

«Что уж говорить, наш футбол сегодня переживает плохие времена, - говорит министр. - Но мы не можем все сваливать на АФФА. Могу рассказать о том, что сегодня Минспорта делает для развития футбола. В прошлом году мы открыли футбольную академию «Улдуз». Собрали перспективных детей. Они тренируются и живут в академии, учатся в одной из близлежащих школ.

Команды «Улдуз» неплохо выступают в лигах. Но на международных соревнованиях пока проигрывают. На турнире в Губе среди 15-летних футболистов команда из Кыргызстана оказалась сильнее всех азербайджанских команд. Это говорит о том, что в этом вопросе мы киргизам уступаем. Потом было поражение от белорусов. Для прогресса надо постоянно участвовать в турнирах. Нужна игровая практика.

Что касается Премьер-лиги, то хотелось бы, чтобы в чемпионате было не 10 команд, а больше. Желательно, чтобы и конкуренция была более острая. Высокий уровень соперничества пойдет на пользу «Карабаху» и другим нашим представителям в еврокубках. Тогда им легче будет играть на европейской арене. Сейчас же мы видим, что агдамская команда значительно оторвалась от второго места. Это беспокоит.

Тем не менее в том же «Карабахе», считаю, выросло несколько азербайджанских футболистов, способных успешно играть в Европе. К примеру, Эльвин Джафаргулиев.

Знаете, о футболе можно много говорить. Надо больше вкладывать в детский футбол. Раз у нас в сборных различных возрастов до недавнего времени было много легионеров, значит, мы не воспитывали своих футболистов.

Сейчас процесс натурализации иностранных спортсменов усложнен. Приглашать легионеров можно, но в какой-то момент в азербайджанском спорте наблюдалось засилие иностранцев. Мы хотим уменьшить их количество, и уже есть серьезное сокращение. К примеру, в федерациях по единоборствам говорят, что у нас дефицит в тяжелых весах. А я думаю, что надо больше работать в этом направлении.

У нас проблема и со специалистами. Для воспитания одного тренера нужны годы. Поэтому приглашаем иногда людей из зарубежа».