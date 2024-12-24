Суд отклонил ходатайства адвокатов Азиза Оруджева

В Сабаильском районном суде состоялось подготовительное заседание по делу руководителя интернет-телеканала Kanal 13 Азиза Оруджева. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Гюнель Самедовой были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Адвокаты Оруджева подали ходатайства о прекращении уголовного дела, а также о замене меры пресечения в виде ареста. Суд не обеспечил ходатайство.

Судебное рассмотрение назначено на 8 января.

Азиз Оруджев был арестован 27 ноября прошлого года. Изначально против него возбуждено уголовное дело по статье 188.2 (самовольное строительство на земельном участке без законных прав собственности, использования или аренды). Позднее ему было выдвинуто дополнительное обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору). По вышеперечисленным обвинениям ему грозит до 3 лет лишения свободы.