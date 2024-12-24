Генпрокуратура Азербайджана: 32 выживших при крушении самолета

«Мы не можем сообщить о каких-либо результатах следствия. Работа ведется по всем версиям, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия», - сказал Зейналов.

По его словам, это не окончательные цифры.

По имеющимся данным, при крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека, заявил представитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов на брифинге в среду.

В связи с фактом крушения в Актау самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Проведение предварительного расследования по уголовному делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры. Члены созданной в Генпрокуратуре следственной группы по расследованию уголовного дела во главе с заместителем генерального прокурора Эльмаром Джамаловым командированы в Республику Казахстан.

Также Генеральной прокуратурой Азербайджана направлено ходатайство о международной правовой помощи Генеральной прокуратуре Республики Казахстан с целью проведения соответствующего расследования по делу и выполнения других необходимых процессуальных действий.

Проводятся совместные мероприятия с соответствующими государственными органами по расследованию причин крушения и принятию неотложных мер.

Генеральная прокуратура Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.