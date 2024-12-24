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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Кремль: Саммит СНГ пройдет без Алиева и Пашиняна

13:59 2206

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что неформальный саммит СНГ пройдет без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург Алиев. Путин с ним созвонился, выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау. Соболезнования всем родным и близким», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на саммите, поскольку у него выявили коронавирус, он самоизолировался. 26 декабря на заседании ЕАЭС политик будет онлайн.

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