Кремль: Саммит СНГ пройдет без Алиева и Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что неформальный саммит СНГ пройдет без участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург Алиев. Путин с ним созвонился, выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау. Соболезнования всем родным и близким», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на саммите, поскольку у него выявили коронавирус, он самоизолировался. 26 декабря на заседании ЕАЭС политик будет онлайн.