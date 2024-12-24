USD 1.7000
EUR 1.7692
RUB 1.6998
Подписаться на уведомления
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Турция открывает генконсульство в Алеппо

14:20 784

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени откроется турецкое генконсульство в Алеппо.

«Мы возобновили работу нашего посольства в Дамаске и скоро открываем наше генеральное консульство в Алеппо. Мы видим, что лидер новой администрации Сирии очень хорошо руководил процессом [в ходе смены власти], и его умеренность и конструктивность были оценены. Мы будем поддерживать Сирию во всем, что ей будет необходимо: от энергетики до образования и здравоохранения, от безопасности до торговли. Мы будем помогать новым властям, чтобы Сирия восстановилась, укрепила свой потенциал и позволила государственным институтам снова выполнять свои основные обязанности», - заявил Эрдоган во время выступления в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ильхам Алиев о крушении самолета: «Есть разные версии...»
Ильхам Алиев о крушении самолета: «Есть разные версии...» фото; обновлено 16:38
16:38 11709
Катастрофа самолета Баку – Грозный: Эрдоган позвонил Алиеву
Катастрофа самолета Баку – Грозный: Эрдоган позвонил Алиеву
16:10 1008
В Азербайджане объявлен траур
В Азербайджане объявлен траур
15:35 2559
Редкие виды спорта для ставок: новые горизонты и уникальные преимущества
Редкие виды спорта для ставок: новые горизонты и уникальные преимущества
14:15 1436
Генпрокуратура Азербайджана: 32 выживших при крушении самолета
Генпрокуратура Азербайджана: 32 выживших при крушении самолета обновлено 14:10
14:10 5680
Крушение самолета Баку – Грозный: экипаж отвел самолет от жилых домов
Крушение самолета Баку – Грозный: экипаж отвел самолет от жилых домов видео; обновлено 16:30
16:30 17774
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
12:24 4129
Мехрибан Алиева соболезнует...
Мехрибан Алиева соболезнует...
12:15 3164
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
10:34 6987
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
24 декабря 2024, 22:50 11171
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная; все еще актуально
24 декабря 2024, 22:20 8577

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о крушении самолета: «Есть разные версии...»
Ильхам Алиев о крушении самолета: «Есть разные версии...» фото; обновлено 16:38
16:38 11709
Катастрофа самолета Баку – Грозный: Эрдоган позвонил Алиеву
Катастрофа самолета Баку – Грозный: Эрдоган позвонил Алиеву
16:10 1008
В Азербайджане объявлен траур
В Азербайджане объявлен траур
15:35 2559
Редкие виды спорта для ставок: новые горизонты и уникальные преимущества
Редкие виды спорта для ставок: новые горизонты и уникальные преимущества
14:15 1436
Генпрокуратура Азербайджана: 32 выживших при крушении самолета
Генпрокуратура Азербайджана: 32 выживших при крушении самолета обновлено 14:10
14:10 5680
Крушение самолета Баку – Грозный: экипаж отвел самолет от жилых домов
Крушение самолета Баку – Грозный: экипаж отвел самолет от жилых домов видео; обновлено 16:30
16:30 17774
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
Министр Фарид Гаибов о плачевном состоянии азербайджанского футбола
12:24 4129
Мехрибан Алиева соболезнует...
Мехрибан Алиева соболезнует...
12:15 3164
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению
Эрдоган не едет в Дамаск. А турецкая армия готовится к вторжению наша корреспонденция
10:34 6987
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
Пашинян: Карабах мог стать только азербайджанским
24 декабря 2024, 22:50 11171
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев?
А что еще, кроме GATRIA, которую предложил Алиев? статья концептуальная; все еще актуально
24 декабря 2024, 22:20 8577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться