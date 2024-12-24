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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
Новость дня
Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Эрдоган: «Сирийский народ заплатил огромную цену»

14:46 898

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед парламентом, поведав о «13-летней борьбе сирийского народа», назвав ее «символом стойкости и веры в справедливость».

«Сирийские братья одержали победу, достойную уважения. Режим Башара Асада предпочел ответить на требования народа кровавыми репрессиями, что погрузило страну в хаос.

Несмотря на все благонамеренные рекомендации нашей страны, Асад и его режим решили подавить мирные протесты очень кровавым способом. В то время как была возможность остановить кровопролитие и положить конец конфликтам, Асад продолжал преследовать свой собственный народ и проявлять высокомерную жестокость», — заявил турецкий лидер.

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