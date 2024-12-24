Эрдоган: «Сирийский народ заплатил огромную цену»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед парламентом, поведав о «13-летней борьбе сирийского народа», назвав ее «символом стойкости и веры в справедливость».
«Сирийские братья одержали победу, достойную уважения. Режим Башара Асада предпочел ответить на требования народа кровавыми репрессиями, что погрузило страну в хаос.
Несмотря на все благонамеренные рекомендации нашей страны, Асад и его режим решили подавить мирные протесты очень кровавым способом. В то время как была возможность остановить кровопролитие и положить конец конфликтам, Асад продолжал преследовать свой собственный народ и проявлять высокомерную жестокость», — заявил турецкий лидер.