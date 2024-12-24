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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Лавров призывает не «испытывать терпение» России

15:29 1458

Москва не хочет «разогревать вопрос» о рисках применения ядерного оружия, но никому «не следует испытывать терпение» России на прочность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не хотим разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо исходим из формулы, что не может быть победителей в ядерной войне. Но я бы никому не советовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами. Мы очень надеемся, что имеющие уши да услышат, а имеющие мозги да поймут», - сказал глава МИД РФ.

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