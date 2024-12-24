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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Италия предложила свою помощь Азербайджану

16:26 609

Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау. Об этом посольство написало на своей официальной странице в социальной сети Х.

«Посольство Италии выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв сегодняшней авиакатастрофы и готово оказать любую необходимую помощь», - говорится в сообщении.

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