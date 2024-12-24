Италия предложила свою помощь Азербайджану
16:26 609
Посольство Италии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) вблизи казахстанского города Актау. Об этом посольство написало на своей официальной странице в социальной сети Х.
«Посольство Италии выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв сегодняшней авиакатастрофы и готово оказать любую необходимую помощь», - говорится в сообщении.
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