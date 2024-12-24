Президент Израиля соболезнует Азербайджану

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау. Об этом Герцог написал на своей странице в социальной сети Х.

«Я очень опечален ужасной трагедией самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился сегодня утром недалеко от Актау. Выражаю свои глубочайшие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу и семьям всех, кто потерял своих близких. Молюсь за скорейшее выздоровление всех пострадавших», - написал президент Израиля.