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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Президент Израиля соболезнует Азербайджану

17:06 1202

Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау. Об этом Герцог написал на своей странице в социальной сети Х.

«Я очень опечален ужасной трагедией самолета «Азербайджанских авиалиний», который разбился сегодня утром недалеко от Актау. Выражаю свои глубочайшие соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу и семьям всех, кто потерял своих близких. Молюсь за скорейшее выздоровление всех пострадавших», - написал президент Израиля.

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