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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

В Москве пригрозили Кишиневу

17:29 2209

Силовой захват электростанции в Приднестровье (Молдавской ГРЭС) со стороны Кишинева приведет к тяжелым последствиям и нестабильности в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При таком сценарии под угрозой окажется российское миротворческое присутствие в регионе, а жители Приднестровья… попадут в положение буквально заложников», - сказала она на брифинге в среду.

Захарова утверждает, что «в конечном итоге эскалация ситуации может привести к тяжелым последствиям, появлению еще одного очага нестабильности в Европе. Вот к этому и готовит страну Санду».

По ее словам, президент Молдовы Майя Санду намерена «использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса»: «Они безапелляционно возлагают на Россию именно свою ответственность за прекращение газовых поставок. Рассматривают... вариант силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье».

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