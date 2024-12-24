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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Сотрудники МЧС потушили здание в Ясамале

добавлено фото и видео; обновлено
19:04 2616

В квартире в многоэтажном жилом здании на улице Шафаята Мехдиева в Ясамальском районе Баку произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в результате оперативных мер пожар был потушен в краткие сроки.

*** 17:43

В многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе Баку начался пожар.

На место прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Идут работы по тушению.

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