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Трамп настроен серьезно

17:57 2478

Утверждения избранного президента США Дональда Трампа о том, что с Вашингтона взимают слишком высокие тарифы за использование Панамского канала, необоснованны и могут повлечь за собой серьезные последствия, указывается в редакционной статье издания The Wall Street Journal, опубликованной в среду, 25 декабря.

«Заявление Трампа о том, что Панама обдирает американцев, не имеет под собой оснований. Каждое судно, независимо от своего флага, платит по одной и той же ставке в зависимости от тоннажа и типа», - пишут авторы материала. Они отмечают, что передача канала Панаме в 1999 году сопровождалась опасениями, что эта страна окажется «не способна руководить крайне важным транзитным путем».

«Но руководство Панамского канала добилось хороших результатов, сохраняя институциональную независимость от правительства и работая по принципам бизнеса», - указывается в статье.

Консервативная газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в кругу Трампа сообщила в понедельник, 23 декабря, что Трамп серьезно настроен овладеть Гренландией и Панамским каналом. «Президент серьезен на 100 процентов», - сказал один из собеседников издания. По словам других источников NYP, Трамп не шутит, когда речь идет о Гренландии и Панамском канале как частях его стратегии «Америка превыше всего», направленной на противодействие России и Китаю.

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