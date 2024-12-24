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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации
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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Жена Асада на грани смерти

18:22 3258

У супруги сверженного лидера Сирии Башара Асада Асмы рецидив лейкемии, шансы на ее выживание составляют 50 процентов, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Асма умирает», — сказал газете один из источников, напрямую общавшийся с семьей политика в течение нескольких последних недель. «Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — отметил другой собеседник, контактировавший с семьей Асада в Москве.

По данным издания, супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники The Telegraph, близко общавшиеся с семьей, описали его как «разбитого горем».

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