Жена Асада на грани смерти

У супруги сверженного лидера Сирии Башара Асада Асмы рецидив лейкемии, шансы на ее выживание составляют 50 процентов, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Асма умирает», — сказал газете один из источников, напрямую общавшийся с семьей политика в течение нескольких последних недель. «Когда лейкемия возвращается, это ужасно. За последние несколько недель ее состояние было 50/50», — отметил другой собеседник, контактировавший с семьей Асада в Москве.

По данным издания, супругу бывшего президента изолировали во избежание передачи ей инфекционных заболеваний. Асме Асад запрещено находиться в одной комнате с другими людьми, однако в Москве за ней некоторое время ухаживал ее отец Фаваз аль-Ахрас. Источники The Telegraph, близко общавшиеся с семьей, описали его как «разбитого горем».