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Массовые протесты в Каире. О развитии ситуации

Российская армия вплотную подходит к Днепру

18:48 1933

До Днепропетровской области наступающей на Покровском направлении российской армии осталось 7,5 километров, утверждают российские телеграм-каналы.

Ранее российская армия продолжает наступление на город Покровск в Донецкой области Украины, приближаясь к стратегически важной шахте «Покровское».

По данным российских источников, войска находятся всего в 2-3 километрах от этого крупного предприятия по добыче коксующегося угля, в то время как ВСУ пытаются укрепить оборонительные позиции на территории шахты. Сообщается, что украинские военные организуют эвакуацию местного населения и административных органов из ближайших населенных пунктов, включая Удачное.

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