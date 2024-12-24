Российская армия вплотную подходит к Днепру
До Днепропетровской области наступающей на Покровском направлении российской армии осталось 7,5 километров, утверждают российские телеграм-каналы.
Ранее российская армия продолжает наступление на город Покровск в Донецкой области Украины, приближаясь к стратегически важной шахте «Покровское».
По данным российских источников, войска находятся всего в 2-3 километрах от этого крупного предприятия по добыче коксующегося угля, в то время как ВСУ пытаются укрепить оборонительные позиции на территории шахты. Сообщается, что украинские военные организуют эвакуацию местного населения и административных органов из ближайших населенных пунктов, включая Удачное.