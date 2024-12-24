Сирия хочет засудить Иран на 300 миллиардов

Сегодня СМИ, близкие к новой администрации Сирии, сообщили, что власти страны собираются подать в международные суды иск с требованием от Ирана выплатить сотни миллиардов долларов в качестве компенсации сирийскому народу.

По данным источников, Сирия намерена привлечь Иран к ответственности за ущерб, нанесенный сирийскому народу и инфраструктуре страны из-за военной поддержки режима Асада во время 13-летней гражданской войны.

Иран потратил миллиарды долларов на поддержку Асада во время войны и направил силы Революционной гвардии в Сирию, чтобы помочь своему союзнику остаться у власти.

Вчера назначенный министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан Аль-Шайбани предостерег Иран от вмешательства в дела его страны. В своем посте на платформе Х он написал: «Иран должен уважать волю сирийского народа, суверенитет и безопасность страны. Мы предостерегаем их от распространения хаоса в Сирии, а также привлечем их к ответственности за последствия недавнего заявления».

Аль-Шайбани при этом не уточнил, о каких заявлениях идет речь. Однако вполне возможно, что это была реакция на опубликованное за несколько часов до этого заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который сказал, что те, кто считает, в Сирии достигнута победа, должны не торопиться в своих суждениях, поскольку впереди еще «много событий».

Также источники в сирийском правительстве опровергли существование каких-либо контактов между Сирией и Ираном, включая дипломатические переговоры, связанные с открытием иранского посольства в Дамаске и сирийского посольства в Тегеране. Источники подчеркнули, что у новой администрации нет планов в обозримом будущем по налаживанию связей с Ираном.